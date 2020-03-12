Bethesda решила, что не следует отступать от сложившейся в игровой промышленности традиции, и опубликовала запускающий видеоролик DOOM Eternal за неделю до её непосредственного релиза. В нижеуказанном видео собрано всё то, что мы уже успели увидеть за время предпродажной подготовки: разнообразие вооружения, новые и не только виды демонов, сражения с боссами, а также технологичная графика.

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Важно напомнить, что DOOM Eternal выйдет в ночь с 19 на 20 марта; в частности, обладатели PC-версии смогут приступить к прохождению новинки уже в два часа ночи по московскому времени.

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