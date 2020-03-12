Industries of Titan — стратегия, предлагающая развить промышленность на спутнике Сатурна
Разработчики из компании Brace Yourself Games привезли на выставку PAX East 2020 демонстрационную версию Industries of Titan. Это экономическая стратегия, в которой игрокам придется заниматься необычным строительством. Нужно организовать промышленность на поверхности Титана — который спутник Сатурна. Игровая партия начинается с выбора фракции — каждая из них обладает уникальными особенностями и параметрами. После этого игрока перекидывают на локацию, где всё и начинается.
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Профильное издание PC Gamer опубликовало 25-минутное видео, на котором запечатлён игровой процесс Industries of Titan. Об основных моментах, замеченных в ролике, сейчас и хочется поговорить. Начало промышленной империи на Титане начинается с банальной рутины. Для начала придётся исследовать руины былой цивилизации, существовавшей когда-то на спутнике. Первоначальные исследования гарантируют первичное накопление нужных ресурсов и очков науки. Всё это потом пригодится.
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Дальше идёт строительство первых предприятий и налаживание инфраструктуры. Примечательно, что на одном только строительстве и развитии дело не заканчивается. Одержать победу в Industries of Titan можно и силовыми методами.
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Военные действия в игре — важная составляющая геймплея. Игроку нужно будет строить армию из боевых машин, с её помощью нужно истреблять постройки конкурентов. Industries of Titan даже разрешает самому пользователю продумывать дизайн боевых юнитов.
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Если война — это не ваш путь, то всегда можно обойтись дипломатической победой. Или экономической. Продвигаться по научной теме и одержать с её помощью победу тоже не возбраняется.
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Релиз Industries of Titan запланирован на второй квартал будущего года. У проекта уже имеется собственная страничка в Steam. Среди целевых платформ в приоритете значится PC. Если проекту удастся снискать определённую популярность, то его дополнительно выпустят на консолях.
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