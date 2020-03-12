Разработчики из компании Wargaming решили, как они сами выражаются, вдохнуть новую жизнь в раздел «Случайные бои» популярной онлайновой игры World of Tanks. Утверждение это, конечно, спорное, но судить вам. Указанная выше команда разработчиков решила не отставать от трендов последних лет и ввела в WoT свой Боевой пропуск. В других сетевых боевиках наличие Боевого пропуска (или как бы он там не назывался) гарантирует своевременный допуск к новому интересному игровому контенту. В случае с белорусскими «танками» всё сводится к бесконечному «гринду», за который полагаются небольшие внутриигровые награды. А теперь по порядку.

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Первый сезон Боевого пропуска World of Tanks будет длиться три месяца — с марта по июнь нынешнего года. За прохождение этапов Боевого пропуска полагаются награды: дни танкового премиум аккаунта, уникального командира, до двух 3D-стилей и трофейное оборудование. Это из основных «плюшек». Будут и помельче: детали чертежей, серебро и учебные материалы для экипажей. Все эти слова — не пустой звук только для тех, кто не понаслышке знаком с игрой.

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Ещё один интересный момент — игрокам предлагают двигаться по двум шкалам прогрессии. Есть шкалы основной прогрессии и улучшенной прогрессии. Первая доступна всем, вторая — покупателям улучшенного пропуска. Да-да, платить здесь есть куда и за что. Премиум-вариант обойдётся доморощенным «танкистам» за 6500 игрового золота. Проверить сколько это будет в рублях можно в премиум-магазине Wargaming.

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Получить все базовые награды можно будет, пройдя аж 45 этапов. Каждый из них выполняется довольно просто, но не так быстро — достаточно играть. За победы и поражения начисляются очки. Разумеется, за победы начисляется больше. Ещё одно условие — попадать в топ-10 игроков по итогам боя.

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Разработчики также рассказали, что произойдёт после завершения первого сезона. Всё просто: накопленный прогресс сбросится: обнулятся накопленные очки прогрессии и нынешний этап. А дальше, видимо, будет новый сезон, новые награды и новые «донаты». Конечно, покупать или не покупать улучшенный пропуск — выбор каждого. Wargaming предлагает игроку множество вариантов, куда можно потратить деньги. Премиум-аккаунт, премиум-техника, игровое золото, боевые резервы для экипажа, уникальные стили для танков, а теперь вот ещё и премиум-прогрессия Боевого пропуска.