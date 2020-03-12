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В Uplay началась весенняя распродажа

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Зима закончилась (на большей части европейской территории России она климатически в этом году и не начиналась), пора начинать отмечать приход весны. Примерно так решило руководство Ubisoft, запустив сегодня в цифровом магазине компании весеннюю распродажу с внушительными скидками.

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По традиции, мы не будем перечислять все предложения на распродаже, ограничившись лишь несколькими субъективно наиболее интересными из них.

  • Rainbow Six Siege Deluxe Edition — со скидкой в -67 % (494 рубля вместо номинальных 1 499 рублей);
  • Anno 1800 — со скидкой в -50 % (999 рублей вместо номинальных 1 999 рублей);
  • The Division 2 — со скидкой в -67 % (494 рубля вместо номинальных 1 499 рублей);
  • Assassin’s Creed Odyssey Gold Edition — со скидкой в -67 % (1 253 рубля вместо номинальных 3 799 рублей);
  • Far Cry 5 Gold Edition — со скидкой в -75 % (874 рубля вместо номинальных 3 499 рублей).

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Акция продлится две недели — вплоть до 26 марта.

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