Blizzard Entertainment продолжает терять ветеранов: несколько часов назад в своём Twitter об уходе из компании сообщил Майкл Чу, лучше всего известный как ведущий сценарист Overwatch. Господин Чу не назвал причины своего ухода из компании, но поделился с читателями своими мечтами относительно создания объединяющих людей новых игровых миров и историй.

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Чу трудился в Blizzard на протяжении двадцати лет и помимо Overwatch, естественно, также успел приложить руку к «лору» вселенных Diablo и Warcraft.

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