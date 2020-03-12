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Ведущий сценарист Overwatch покидает Blizzard

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Blizzard Entertainment продолжает терять ветеранов: несколько часов назад в своём Twitter об уходе из компании сообщил Майкл Чу, лучше всего известный как ведущий сценарист Overwatch. Господин Чу не назвал причины своего ухода из компании, но поделился с читателями своими мечтами относительно создания объединяющих людей новых игровых миров и историй.

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Чу трудился в Blizzard на протяжении двадцати лет и помимо Overwatch, естественно, также успел приложить руку к «лору» вселенных Diablo и Warcraft.

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Стоит отметить, что работой господина Чу на посту ведущего сценариста Overwatch фанаты данной игры не очень довольны: сюжет игры, в которой ещё много недосказанного, практически не развивается, а редкие письменные рассказы, посвящённые персонажам Overwatch, порой и вовсе вызывали недоумение.

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