12 минут игрового процесса отечественной тактики «Партизаны 1941»
Релиз тактической игры «Партизаны 1941» от московской студии Alter Games назначен уже на лето этого года, поэтому пора начинать активнее проводить предпродажную подготовку. На официальном YouTube-канале издательства Daedalic Entertainment появилась 12-минутная видеозапись игрового процесса прохождения демонстрационной версии, показанной несколько недель назад на выставке PAX East 2020.
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В видео показана ранняя версия игры, а разработчики утверждают, что к релизу она претерпит необходимые изменения; в частности, искусственный интеллект станет значительно более разумным.
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Напомним, что в «Партизанах 1941» нам предстоит взять под командование отряд партизан времён Великой Отечественной войны и устраивать диверсии в немецком тылу. Геймплейно проект напоминает серию Commandos с поправкой на сеттинг.
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