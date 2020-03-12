Релиз тактической игры «Партизаны 1941» от московской студии Alter Games назначен уже на лето этого года, поэтому пора начинать активнее проводить предпродажную подготовку. На официальном YouTube-канале издательства Daedalic Entertainment появилась 12-минутная видеозапись игрового процесса прохождения демонстрационной версии, показанной несколько недель назад на выставке PAX East 2020.

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В видео показана ранняя версия игры, а разработчики утверждают, что к релизу она претерпит необходимые изменения; в частности, искусственный интеллект станет значительно более разумным.

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Напомним, что в «Партизанах 1941» нам предстоит взять под командование отряд партизан времён Великой Отечественной войны и устраивать диверсии в немецком тылу. Геймплейно проект напоминает серию Commandos с поправкой на сеттинг.