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Релизный трейлер Nioh 2 расскажет о методах выживания в средневековой Японии

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До релиза экшена Nioh 2 остались считанные дни. Игра должна поступить в продажу уже 13 марта. Компания Sony решила напомнить о скором релизе самурайского боевика новым трейлером. Ролик сопровождён небольшой текстовой заметкой — в ней разработчики в лёгкой форме раздают советы по выживанию в средневековой Японии, в которой бесчинствуют ёкай.

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В основном советы сводятся к комбинированию разных стилей боя, которые требуют применения разных видов вооружения. Авторы игры также напомнили, что регулярное использование тёмной стороны героя — немаловажный фактор, влияющий на победу.

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В заключение отметим, что игра уже попала в руки журналистам, которые поспешили ей выставить высокие оценки. Рейтинг на агрегаторе рецензий Metacritic на данный момент составляет 86 баллов из 100 возможных. Своим мнением поделилось 47 игровых изданий. Проект готовится к релизу на PlayStation 4.

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