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Количество игроков в Anno 1800 превысило один миллион, объявлены бесплатные выходные

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С момента релиза градостроительного симулятора Anno 1800 прошёл почти год, и Ubisoft закономерно решила подвести итоги в виде удобной для усвоения графической статистики. Самое главное — на момент публикации заметки число игроков в Anno 1800 превысило один миллион человек, и по такому поводу в Uplay с 12 по 15 марта в игре пройдут бесплатные выходные.

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За прошедшее с момента релиза Anno 1800 время игроки заселили более 22 миллионов островов, на которых проживают более 44 миллиардов жителей. Самыми популярными постройками, не считая домов, являются склад, ферма овец и пожарная станция, а самыми популярными кораблями — линейный корабль, фрегат и шхуна.

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Напомним, что на днях Ubisoft представила второй сезонный абонемент для Anno 1800, который гарантирует пополнение игры новым дополнительным контентом. Подробнее о «начинке» второго сезонного абонемента можно прочитать здесь.

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1TronpmG5
17:22
В интернетах мало кто брезгует оскорблениями. :) Цель рекламирования Винды я не понимаю. Долю рынка не увеличит. Имиджевая реклама? Тоже вроде не особо требуется.
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OgoGoLog
17:20
Ну кривое же название статьи, "вплоть до" (прочитал - как лимон съел) можно заменить на "в", т.к. слово "может" и так подразумевает диапазон изменений.
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Bare_Metal
17:19
Качай ultraHD-fap-skins.tar.gz
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Акакий Жопиков
17:18
А есть мод на пасьянс, где карты с голыми женщинами 🤔
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Bare_Metal
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Shock Memes
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OgoGoLog
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Ubisoft пошли по стопам EA. Членение одиночной или кооперативной игры на ежегодные сизонпасы - это рак (в мультиплеере это ещё пережить можно, за счёт реиграбельности). Надеюсь они потеряют игроков из...
Количество игроков в Anno 1800 превысило один миллион, объявлены бесплатные выходные
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