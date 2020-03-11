С момента релиза градостроительного симулятора Anno 1800 прошёл почти год, и Ubisoft закономерно решила подвести итоги в виде удобной для усвоения графической статистики. Самое главное — на момент публикации заметки число игроков в Anno 1800 превысило один миллион человек, и по такому поводу в Uplay с 12 по 15 марта в игре пройдут бесплатные выходные.

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За прошедшее с момента релиза Anno 1800 время игроки заселили более 22 миллионов островов, на которых проживают более 44 миллиардов жителей. Самыми популярными постройками, не считая домов, являются склад, ферма овец и пожарная станция, а самыми популярными кораблями — линейный корабль, фрегат и шхуна.

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