Разработчики из Ubisoft решили продлить поддержку градостроительного симулятора Anno 1800 на второй год. По такому случаю был анонсирован и незамедлительно пущен в продажу второй сезонный абонемент. Он дает доступ к трём новым дополнениям, которые должны будут выйти в течение нынешнего года. Мы и кое-какую информацию о них знаем, сейчас даже поделимся.

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Итак, первое DLC получило название «Место силы», оно появится уже в этом месяце, 24 числа. Игрок сможет создавать дворец и государственные ведомства, с помощью которых можно будет управлять городской экономикой.

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Второе дополнение — «Светлый урожай». Тут всё понятно из названия. В игре после установки данного DLC появятся тракторы и другая техника, облегчающая труд ответственного фермера.

Наконец, третье дополнение называется «Земля львов». Преображение пустыни и превращение её в цветущий сад — вот главная задача для игрока.

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Дополнительно три новых дополнения привнесут в клиент Anno 1800 новые здания, классы жителей и товары. Второй сезонный пропуск для Anno 1800 уже можно прикупить за 1299 рублей в Epic Games Store и Uplay.