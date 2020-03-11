Отечественная Pathfinder Wrath of the Righteous собрала более $2 млн на Kickstarter
Московская студия Owlcat Games продолжает удивлять: под занавес Kickstarter-кампании её нового проекта Pathfinder Wrath of the Righteous щедрые меценаты покопались у себя в карманах и довели общую сумму финансирования игры до более чем двух миллионов долларов.
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Столь успешная Kickstarter-кампания означает, что Owlcat Games удастся добавить в Pathfinder Wrath of the Righteous новые анимации ударов, дополнительные возможности для каждой расы, функцию тактических боёв, новые расы, записанное с симфоническим оркестром музыкальное сопровождение, новые игровые классы, развивающихся животных-компаньонов, систему расчленения и многое-многое другое.
рекламаОтметим, что Pathfinder Wrath of the Righteous не является сиквелом Pathfinder Kingmaker в привычном значении этого слова. Перед нами, скорее, новый проект в той же вселенной. Релиз новинки планируется на лето следующего года.
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