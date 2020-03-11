Норман Ридус заявил, что ведёт переговоры с Хидео Кодзимой об участии в новом проекте
О сотрудничестве Нормана Ридуса и Хидео Кодзимы скоро можно будет слагать легенды. Отрадно, что в недавнем видеоролике издания Wired сам Ридус прокомментировал работу с Хидео Кодзимой. Вообще-то, материал был посвящён самым популярным вопросам из Интернета, но нас интересует только то, что касается дальнейших отношений известной парочки.
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Если совсем коротко, то актёр заявил о переговорах с Кодзимой по поводу участия в новом игровом проекте. Дескать, работа над Death Stranding завершена, пора заняться чем-то другим.
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В Сети, кстати, уже некоторое время ходят слухи о том, что руководство Konami нашло общий язык с Хидео и в качестве великодушного примирительного жеста предложило геймдизайнеру поработать над новой Silent Hill. Надеемся, не нужно сейчас повторять, что был такой замечательный проект-пролог P.T., после прохождения которого открывался доступ к анонсирующему трейлеру хоррора Silent Hills? В том отменённом проекте Норман Ридус подарил свою внешность главному герою. Что случится на этот раз — очень сильно хотим узнать в самое ближайшее время, честно.
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