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Похоже, Fallout Shelter Online готовится к глобальному релизу

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В прошлом году в Китае вышел Fallout Shelter Online — продолжение игры про постройку своего убежища и управление его обитателями. Проект создавался силами Shengqu Games и GAEA и издаётся Bethesda Softworks, то есть, носит статус официального сиквела. И вот, по всей видимости, после нескольких месяцев эксклюзивности для Китая Fallout Shelter Online готовится к выходу по всему миру. По крайней мере, такой вывод хочется сделать, увидев свежий видеоролик проекта.

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С точки зрения игрового процесса Fallout Shelter Online практически полностью повторяет геймплей оригинальной Fallout Shelter, с поправкой на наличие сюжетной линии, некоторых элементов PvP и изменённый баланс строительства и ресурсов.

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Когда можно будет сыграть в Fallout Shelter Online, пока неясно, однако на официальном сайте игры уже можно предварительно зарегистрироваться.

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Теги

bethesda softworks fallout shelter fallout shelter online
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