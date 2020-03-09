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The Persistence, эксклюзив для PS VR, готовится к выходу на PC и консолях

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Согласитесь, всякий раз, когда выходит первоклассная VR-игра, хочется, чтобы когда-нибудь вышла её версия для более привычных платформ. То есть, для PC и консолей, требующих наличие обычного монитора или телевизора, не VR-гарнитуры. На днях выходит Half-Life: Alyx, выпуск её обычной версии фанаты серии упорно будут ждать, вот увидите. Впрочем, другие разработчики иногда решаются на выпуск адаптированных версий своих проектов, которые изначально готовились только для устройств виртуальной реальности.

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Одной из таких студий стала Firesprite Games, которая ещё в 2018 году выпустила VR-хоррор The Persistence. Изначально игра выходила для PlayStation VR. А уже этим летом она появится на PC, Xbox One и даже Nintendo Switch.

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Владельцев оригинальной версии The Persistence разработчиков тоже не забыли. У них просто появится возможность запустить на своей PlayStation 4 обычную версию проекта. Приятно, что на возможности вывести картинку на обычный экран авторы обновлённой версии останавливаться не стали. Игру снабдят улучшенными уровнями, эффектами и переработанным интерфейсом. Управление, разумеется, тоже полностью «перелопатят». Если говорить о самой The Persistence, то это типичный хоррор с уже ставшей классической завязкой. Есть космический корабль, на борту которого притаились монстры. Нужно победить всю эту нечисть и доставить судно за Землю.

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firesprite games the persistence
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