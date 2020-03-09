Разработчики из студии Digital Extremes собираются в скором времени праздновать 7-летие своего популярного сетевого проекта Warframe. Напомним, изначально проект был запущен 27 марта 2013 года. По такому знаменательному случаю авторы игры устраивают раздачу подарков. Для начала нужно успеть зайти в игру до 30 марта. Именно в таком случае можно будет рассчитывать на получение бесплатного набора брони «Декс Раксака». Также можно каждые выходные принимать участие в сигналах тревоги — чтобы получать награды прошлых лет, да.

реклама

Преданным фанатам Warframe предлагается также опубликовать памятные моменты, связанные с проектом. И снабдить такую личную историю специальным тегом #Warframels7.Есть свободные денежные средства? Digital Extremes помогут с ними разобраться и научат куда потратить. Можно прикупить специальные коллекционные сувениры, в число которых входят постер, футболка и пин, оформленный в стиле японской графики.

реклама

Наконец, Digital Extremes собираются создать новый «варфрейм» в тесном сотрудничестве с фанатами. Любой желающий может опубликовать своё предложение на форуме до 19 марта. Финальный результат будет продемонстрирован публике 11 июля.