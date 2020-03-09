В этом году стратегической серии Command & Conquer исполняется 25 лет, и разработчикам из Petroglyph совместно с издательством Electronic Arts нужно вылезти из кожи вон, но успеть в течение 2020-го года выпустить обещанный сборник ремастеров Tiberian Dawn и Red Alert. По всей видимости, работа идёт по плану, поскольку завтра, 10 марта, нас ждёт публикация новой информации.

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Премьера видео назначена на 17:00 по московскому времени, и в его рамках нам поведают о тесном сотрудничестве Petroglyph и коллег из Lemon Sky Studios с сообществом, что помогло создать «ультимативный» проект, который подойдёт как опытным фанатам, так и новичкам.

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Стоит напомнить, что Command & Conquer Remastered порадует улучшенной графикой, адаптированным под современные реалии интерфейсом и управлением, а также обновлённым звуковым и музыкальным сопроводжениями.