С серией Worms знаком, пожалуй, каждый любитель компьютерных игр, поэтому в представлениях она не нуждается. Зато новость об анонсе свежей части обязательна. Встречаем Worms 2020 и сопутствующий видеоролик-тизер.

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По словам разработчиков, Worms 2020 порадует чем-то совершенно новым; по крайней мере, в «таких червячков мы никогда не играли». Первые подробности появятся чуть позже в этом году. Релиз, судя по названию, тоже должен состояться в этом году.

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Последняя часть серии — Worms W.M.D — появилась на свет в конце лета 2016 года и получила очень высокие пользовательские оценки. Популярной игру назвать сложно, но в целом проект оказался достойным. Поэтому ещё любопытнее узнать, что же разработчики приготовили нам в Worms 2020.