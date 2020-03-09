Авиасим Microsoft Flight Simulator (2020) создаётся с расчётом на максимальную реалистичность не только в игровых механиках, но и в визуальном исполнении. Проект уже сейчас называют одним из самых красивых технологичных на данный момент, и пару часов назад «ютубер» под псевдонимом Cycu1 решил проверить данные заявления, что называется, на практике. С помощью Google Earth он «попутешествовал» по различным уголкам планеты и сравнил локации с представленными в игре.

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Получился интересный эксперимент, хотя его результаты были заранее известны. Дело в том, что действие Microsoft Flight Simulator разворачивается на всей Земле, и все локации были воссозданы в игре при помощи карт Bing. В Microsoft Flight Simulator представлены все существующие на планете аэропорты, при этом наиболее крупные и известные из них были смоделированы разработчиками вручную с высочайшим уровнем точности.

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Релиз должен состояться в этом году; пока без конкретики.