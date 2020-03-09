Энтузиаст сравнил кадры из Microsoft Flight Simulator с реальными локациями
Авиасим Microsoft Flight Simulator (2020) создаётся с расчётом на максимальную реалистичность не только в игровых механиках, но и в визуальном исполнении. Проект уже сейчас называют одним из самых красивых технологичных на данный момент, и пару часов назад «ютубер» под псевдонимом Cycu1 решил проверить данные заявления, что называется, на практике. С помощью Google Earth он «попутешествовал» по различным уголкам планеты и сравнил локации с представленными в игре.
реклама
Получился интересный эксперимент, хотя его результаты были заранее известны. Дело в том, что действие Microsoft Flight Simulator разворачивается на всей Земле, и все локации были воссозданы в игре при помощи карт Bing. В Microsoft Flight Simulator представлены все существующие на планете аэропорты, при этом наиболее крупные и известные из них были смоделированы разработчиками вручную с высочайшим уровнем точности.
реклама
Релиз должен состояться в этом году; пока без конкретики.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила