Авторы файтинга Dead or Alive 6 извинились за функцию платной смены цвета волос персонажей
Если взглянуть на сумму, необходимую для покупки всего косметического контента для файтинга Dead or Alive 6, которая на момент написания этой заметки перевалила за 57 000 рублей с учётом скидок на отдельные элементы, то может возникнуть чувство, что фанатов игры уже невозможно удивить очередным беспардонным способом отъёма денег у населения. Но, как оказалось, можно.
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В конце февраля в Dead or Alive 6 появились так называемые премиальные билеты, за которые можно покупать новую «косметику», а также менять цвет волос персонажей. Каждая такая смена — один билет стоимостью примерно в один доллар США. Важно: каждая смена; то есть, если вы окрасили волосы персонажа в один цвет, затем в другой, а потом решили вернуть первоначальный цвет, то с вас «спишут» три премиальных билета.
рекламаПоднялся такой скандал, что разработчикам игры пришлось в официальном Twitter опубликовать сообщение, в котором они извиняются за неверный шаг в отношении функции смены цвета волос и сообщают о работе над решением данной ситуации.
Как авторы собираются выходить из положения, пока не сообщается, но наиболее логичным шагом стала бы бессрочная разблокировка единожды купленного цвета волос. Иначе как-то совсем некрасиво по отношению к игрокам получается.
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