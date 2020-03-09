Если взглянуть на сумму, необходимую для покупки всего косметического контента для файтинга Dead or Alive 6, которая на момент написания этой заметки перевалила за 57 000 рублей с учётом скидок на отдельные элементы, то может возникнуть чувство, что фанатов игры уже невозможно удивить очередным беспардонным способом отъёма денег у населения. Но, как оказалось, можно.

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В конце февраля в Dead or Alive 6 появились так называемые премиальные билеты, за которые можно покупать новую «косметику», а также менять цвет волос персонажей. Каждая такая смена — один билет стоимостью примерно в один доллар США. Важно: каждая смена ; то есть, если вы окрасили волосы персонажа в один цвет, затем в другой, а потом решили вернуть первоначальный цвет, то с вас «спишут» три премиальных билета.

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Поднялся такой скандал, что разработчикам игры пришлось в официальном Twitter опубликовать сообщение , в котором они извиняются за неверный шаг в отношении функции смены цвета волос и сообщают о работе над решением данной ситуации.

Как авторы собираются выходить из положения, пока не сообщается, но наиболее логичным шагом стала бы бессрочная разблокировка единожды купленного цвета волос. Иначе как-то совсем некрасиво по отношению к игрокам получается.