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CD Projekt RED показала основной арт Cyberpunk 2077 с «мисс Ви»

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Основной арт Cyberpunk 2077 нам известен уже давно: главный герой, наёмник Ви, стоит с приподнятым в руке пистолетом на жёлтом фоне с очертаниями Найт-Сити. Сегодня же, 8 марта, разработчики из CD Projekt RED представили альтернативный вариант основного арта — с главным героем с женскими чертами (хотя это и трудно сразу понять).

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Стоит напомнить, что при создании персонажа в Cyberpunk 2077 мы не сможем выбирать конкретно пол героя. Вместо этого нам предоставят различные опции, с помощью которых технически можно будет создать как типичного мужчину, так и женщину. При желании можно будет сделать и трансгендера — игра предполагает и такое. Дескать, в мире Cyberpunk 2077 всё подвергается аугментации и протезированию, поэтому ваши природные данные здесь закономерно отошли на второй план.

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Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября. Если, конечно, его снова не перенесут.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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