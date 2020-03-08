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XCOM-подобная стратегия Phoenix Point получила дополнение Blood and Titanium

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Разработчики из студии Snapshot Games подготовили и выпустили Blood and Titanium — первое платное дополнение для стратегии Phoenix Point. Оно добавляет в игру новую интересную механику — аугментации, которые делают из солдат эффективных киборгов. Для создания подобных вещей требуется очень много ресурсов. Если солдат получил ранение в бою, то обычное лечение ему не подойдёт. Придётся заниматься ремонтом, который вновь потребует дополнительных ресурсов.

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Бесконечными улучшениями бойцов заниматься не получится. То есть, получить Адама Дженсена от мира Phoenix Point не выйдет. Разрешено установить только пару аугментаций. Какие плюсы от подобных бионических апгрейдов? Ну, солдаты-киборги получают сопротивление к болезням и кровотечениям, им не страшны яды. Минусы тоже есть: кислотные атаки модифицированным особям крайне противопоказаны.Указанное выше дополнение также добавляет в клиент игры новые единицы оружия и экипировки, новые сюжетные миссии с кинематографичными роликами.

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Blood and Titanium — платное DLC. Авторы игры позаботились и о тех, кто деньги тратить не собирается. Для таких игроков выпущено бесплатное дополнение под названием Leviathan. После его установки в Phoenix Point появляется новая фракция — Forsaken (то есть, «Покинутые»). Их покинули и наказали за то, что они усовершенствовали свои тела инопланетными модификациями.

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snapshot games phoenix point blood titanium
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