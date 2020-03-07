Свежее геймплейное видео Chivalry 2 с жестокими добиваниями и криками разгневанных мужчин
Журналисты профильного издания IGN опубликовали видео с несколькими минутами геймплея Chivalry 2. Если что, речь идёт о средневековом сетевом экшене. Нам показали сражение с оборой замка. Весь «замес» случился во дворе имеющейся крепости. Лязг топоров и мечей, крики, скрежет оружий и прочее — всего этого здесь в избытке. Представленное в ролике действо очень сильно походит на бюджетную версию For Honor. А, ещё мы услышали бодрые такие звуки падающих отрубленных конечностей, да.
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Проект, конечно, удивляет своей жестокостью. Герой тут может с диким криком выбежать из помещения с занесённым мечом, отрубить неприятелю что-нибудь, толкнуть тело ногой и бросить в другого врага тем, что только что отрубил. Как вы понимаете, всё это сопровождается бодрым разливанием литров красной жидкости.
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Релиз Chivalry 2 запланирован на этот год. Проект выйдет на PC через Epic Games Store.
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