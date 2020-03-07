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Зомби-боевик State of Decay 2 выйдет в Steam и Epic Games Store в середине марта

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О том, что PC-версия зомби-экшена State of Decay 2 в начале 2020 года лишится статуса эксклюзива для собственного магазина Microsoft, нам известно ещё с ноября прошлого года. Сегодня же разработчики уточнили сроки: 13 марта как в Steam, так и в Epic Games Store.

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Чем вызвана столь большая щедрость в плане предложенных магазинов, не уточняется, но логично предположить, что хоть State of Decay 2 и смогла достичь пользовательской базы в четыре миллиона игроков, но низкие оценки впоследствии закономерно обрушили средний «онлайн» до незначительных показателей. Как следствие, релиз в Steam и EGS может поспособствовать привлечению новой аудитории. Надолго ли — вопрос риторический.

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При желании на State of Decay 2 можно оформить предварительный заказ; цена приемлемая — 599 рублей. Важно отметить, что продаваться будет игра в варианте Juggernaut Edition: с улучшенной графикой, тремя пакетами дополнений, новой картой, расширенным музыкальным сопровождением, а также различной мелочью вроде дополнительных видов оружия и боевых приёмов.

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xbox game studios state of decay 2 undead labs
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Аслан Хироуз
02:44
Щас бы выставлять принудительно 4.3 рязани, хотя всем прекрасно известно что профит от этого нулевой.
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Sergiu Bunacalea
02:38
А разве 3600 в разгоне на 4.3 потребляет меньше ? Я тебе скажу один секрет , что в играх 9600к даже в разгоне до 5.2ггц при напряжении 1.37 будет будет потреблять не больше 70-80 ватт при 100% загру...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Олег Вишняков
02:38
Гнались когда-то. Новые балистиксы этого года даже 3600 не берут, только 3500-16-18-18 520. Но и это неплохо. 43 латентность.
Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
Аслан Хироуз
02:30
Агась, только за разницу в цене этой памяти и мамки на z чипсете с нормальными фазами и неограниченной теплопакетом и водянки можно взять 3900x. Не проще уж взять 9900 и обычную память или нужно гнать...
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
E1nher1
02:29
А почему все хейтят зелота?
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Аслан Хироуз
02:25
Зачем мне этот камешь если у меня бюджет неограничен? Если я фанат интел то возьму 9900ks или на крайняк какой нибудь 18 ядерник. Но 9600k при неограниченном бюджете зачем?
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
Ацкий Сотона
02:23
10про МСовские планшеты .
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Аслан Хироуз
02:22
Да кстати чёт разрыва и не увидел. Разве что 9600k на 5 гигагерцах порвал 3600 по энергопотреблению и цене.
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
E1nher1
02:19
А я помню, как когда-то играл в майнкрафт на p4 478 сокета.... А сейчас раз, только в майнкрафт зашел, а уже 8 гигов оператвы сожралось!
Тестируем новую линейку памяти от CRUCIAL Ballistix - те же Micron E-die, но дешевле
Аслан Хироуз
02:19
Посмотрим как будет разрывать без 2080ti. И как будет разрывать в рабочих задачах.
6-ядерный процессор Intel Core i5-10600K за 300 долларов сравнялся с AMD Ryzen 5 3600Х стоимостью 200 долларов
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