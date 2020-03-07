Зомби-боевик State of Decay 2 выйдет в Steam и Epic Games Store в середине марта
О том, что PC-версия зомби-экшена State of Decay 2 в начале 2020 года лишится статуса эксклюзива для собственного магазина Microsoft, нам известно ещё с ноября прошлого года. Сегодня же разработчики уточнили сроки: 13 марта как в Steam, так и в Epic Games Store.
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Чем вызвана столь большая щедрость в плане предложенных магазинов, не уточняется, но логично предположить, что хоть State of Decay 2 и смогла достичь пользовательской базы в четыре миллиона игроков, но низкие оценки впоследствии закономерно обрушили средний «онлайн» до незначительных показателей. Как следствие, релиз в Steam и EGS может поспособствовать привлечению новой аудитории. Надолго ли — вопрос риторический.
рекламаПри желании на State of Decay 2 можно оформить предварительный заказ; цена приемлемая — 599 рублей. Важно отметить, что продаваться будет игра в варианте Juggernaut Edition: с улучшенной графикой, тремя пакетами дополнений, новой картой, расширенным музыкальным сопровождением, а также различной мелочью вроде дополнительных видов оружия и боевых приёмов.
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