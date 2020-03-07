Оригинальную Resident Evil 3 сравнили с ремейком и записали на видео
В преддверии выхода ремейка Resident Evil 3 самое время провести наглядное сравнение грядущего проекта с древним оригиналом. Не волнуйтесь, это уже сделали за вас и для вас. На официальном канале PlayStation в YouTube появилось соответствующее видео. В представленном ролике сравнены разные эпизоды из игры.
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С помощью демонстрационного материала можно оценить, каким образом Capcom перерабатывала отдельные сцены, где позволяла себе вольности и расхождения с оригиналом. А ещё, конечно же, можно сравнить, как в разных играх ведут себя враги. Не нужно объяснять, где недруги круче.
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Напомним, ремейк Resident Evil 3 намечен на 3 апреля. Проект выйдет на PC, Xbox One и PlayStation 4.
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