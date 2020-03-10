Bethesda опубликовала обновлённые системные требования DOOM Eternal
Обновление от 10 марта: Bethesda опубликовала на своём официальном сайте обновлённые системные требования DOOM Eternal после того как удалила их упоминание со Steam странички игры. Если коротко, то требования по-прежнему высокие, разве что рекомендованные теперь рассчитаны на разрешение 1440p, а не 1080p.
рекламаМинимальные требования (разрешение 1920x1080 при 60 кадрах в секунду на низких настройках качества):
- процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 3,3 ГГц или AMD Ryzen 3 с тактовой частотой 3,1 ГГц или лучше;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/GTX 1060/GTX1650 или AMD Radeon R9 280/R9 290/RX 470;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная Windows 7 или Windows 10.
Рекомендованные требования (разрешение 2560x1440 или 1920x1080 при 60 кадрах в секунду на высоких настройках качества):
- процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 1800X или лучше;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта для 1440p: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega 50;
- видеокарта для 1080p: NVIDIA GeForce GTX 1060/GTX 970 (качество текстур — среднее) или AMD RX 480;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная Windows 7 или Windows 10.
реклама«Ультракошмарные» требования (разрешение 3840x2160 при 60 кадрах в секунду на «ультракошмарных» настройках качества):
- процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X или лучше;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная Windows 10.
Оригинал от 7 марта: Bethesda наконец-то нашла в своих закромах совесть и опубликовала на официальной Steam-страничке DOOM Eternal системные требования боевика. Вы уже прочитали заголовок, поэтому рекомендованные требования не станут сюрпризом, но в самом материале нужно всё перечислить по порядку.
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Минимальные требования (разрешение 1920x1080 при 60 кадрах в секунду на низких настройках качества):
- процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 3,3 ГГц или AMD Ryzen 3 с тактовой частотой 3,1 ГГц или лучше;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 или AMD Radeon R9 290/RX470;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 7/Windows 10.
рекламаРекомендованные требования (разрешение 2560x1440 при 60 кадрах в секунду на высоких настройках качества):
- процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 1800X или лучше;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega56;
- 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- 64-разрядная операционная система Windows 10.
DOOM Eternal выйдет 20 марта. Напомним, что по масштабу и продолжительности DOOM Eternal примерно вдвое превосходит DOOM (2016), так что насладиться новинкой можно будет вдоволь.
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