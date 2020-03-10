Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bethesda опубликовала обновлённые системные требования DOOM Eternal

34
РУХНУЛА цена RTX 2080 несмотря на рост доллара
<b>Ryzen 3990</b> доступен за сотни тысяч рублей
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 тоже из распродажи
Цены на память снижены на 30% - несмотря на падение рубля

Обновление от 10 марта: Bethesda опубликовала на своём официальном сайте обновлённые системные требования DOOM Eternal после того как удалила их упоминание со Steam странички игры. Если коротко, то требования по-прежнему высокие, разве что рекомендованные теперь рассчитаны на разрешение 1440p, а не 1080p.

реклама

Минимальные требования (разрешение 1920x1080 при 60 кадрах в секунду на низких настройках качества):

  • процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 3,3 ГГц или AMD Ryzen 3 с тактовой частотой 3,1 ГГц или лучше;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/GTX 1060/GTX1650 или AMD Radeon R9 280/R9 290/RX 470;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная Windows 7 или Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение 2560x1440 или 1920x1080 при 60 кадрах в секунду на высоких настройках качества):

  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 1800X или лучше;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта для 1440p: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega 50;
  • видеокарта для 1080p: NVIDIA GeForce GTX 1060/GTX 970 (качество текстур — среднее) или AMD RX 480;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная Windows 7 или Windows 10.

реклама

«Ультракошмарные» требования (разрешение 3840x2160 при 60 кадрах в секунду на «ультракошмарных» настройках качества):

  • процессор: Intel Core i9-9900K или AMD Ryzen 7 3700X или лучше;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная Windows 10.

Оригинал от 7 марта: Bethesda наконец-то нашла в своих закромах совесть и опубликовала на официальной Steam-страничке DOOM Eternal системные требования боевика. Вы уже прочитали заголовок, поэтому рекомендованные требования не станут сюрпризом, но в самом материале нужно всё перечислить по порядку.

реклама

Минимальные требования (разрешение 1920x1080 при 60 кадрах в секунду на низких настройках качества):

  • процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 3,3 ГГц или AMD Ryzen 3 с тактовой частотой 3,1 ГГц или лучше;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 или AMD Radeon R9 290/RX470;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 7/Windows 10.

реклама

Рекомендованные требования (разрешение 2560x1440 при 60 кадрах в секунду на высоких настройках качества):

  • процессор: Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 7 1800X или лучше;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080/RTX 2060 или AMD Radeon RX Vega56;
  • 50 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • 64-разрядная операционная система Windows 10.

DOOM Eternal выйдет 20 марта. Напомним, что по масштабу и продолжительности DOOM Eternal примерно вдвое превосходит DOOM (2016), так что насладиться новинкой можно будет вдоволь.

Оценитe материал
рейтинг: 2.6 из 5
голосов: 5
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software doom eternal
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Bethesda опубликовала обновлённые системные требования DOOM Eternal
34
Состоялся релиз королевской битвы Call of Duty Warzone
2
PC-версия Horizon Zero Dawn официально подтверждена
22
Бело-розовый единорог: Bethesda показала, как можно настроить внешний вид главного героя DOOM Eternal
6
Command & Conquer Remastered выйдет в начале июня
2
Критики очень высоко оценили Ori and the Will of the Wisps
4

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666 - 4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K
2 марта 2020 121
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 77
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 183
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 55
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
77
Сборка игрового антикризисного ПК за 60К рублей (900$), собираем мощного конкурента PS5
105
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
193
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
53
Геймерское обжорство - безопасность превыше всего
82
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
68

Сейчас обсуждают

Александр Ферман
20:03
Как-то хреново тебя научили, если ты не можешь погуглить и почитать, что такое Linux, что такое ОС, что такое дистрибутивы, и почему Линукс на суперкомпьютере, десктопе и роутере - почти одно и то же,...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
redneck_prm
20:01
Статья на 3d могет и тыкает в больные места красноглазых, но написана вполне по делу. Если в серверах, встройке и суперкомпах линукс на коне, то в десктопном сегменте он до сих пор сидит в луже и пуск...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Vlad Vorobkalo
19:55
Очень похоже на то , что стартовым эксклюзивом PS5 таки будет HZD2 и таким образом сони попытаются заманить к себе прошедших первую часть. По времени разработки плюс минус совпадает.
PC-версия Horizon Zero Dawn официально подтверждена
Алексей Тютюшов
19:54
Я не знаю как там у ITшников, но меня учили в школе выявлять общие признаки, повадки, манеру поведения и делать классификацию. Например: птицы - клас животных которые летают, кладут яйца, теплокровные...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Steinar Stolz
19:53
Пока нет таких. Начнёте?
Уже классика жанра - очередное обновление Windows 10 сломало спящий режим и не только его
Steinar Stolz
19:52
Если откаты/обновления делали, то скорее всего железо.
Уже классика жанра - очередное обновление Windows 10 сломало спящий режим и не только его
Steinar Stolz
19:52
Таки да, бывает.
Уже классика жанра - очередное обновление Windows 10 сломало спящий режим и не только его
Steinar Stolz
19:51
О, человек-унитаз пожаловал. Принимай струю.
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
Yolanda Tarska
19:50
Про быструю работу Линукса это сказки. Да какие-то бенчи там быстрее на 5-10%, а реальная работа нет. А fps в играх... там просто боль, а он и нужен большинству. Т.к. интерфейс и обычные программы и т...
Есть ли жизнь под Linux. Критика одной статьи
Steinar Stolz
19:50
Надо просто не бухтеть и сидеть тихо.
Компьютерный энтузиаст - барахольщик: исчерпывающий гайд по ведению бизнеса в кризис
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем