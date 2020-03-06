Как известно, главной причиной, по которой мы столь долго ждём появления на свет фанатского ремейка Half-Life (Black Mesa) — это сложная и длительная работа над инопланетным миром Зен, в который наш молчаливый физик попадал ближе к финалу прохождения игры. Но теперь проект полностью готов, и журналисты издания PC Gamer решили провести наглядное сравнение оригинала с ремейком. В видео попали сцены с тем самым телепортом в «Чёрной Мезе», битва с Гонарчем, а также финальное сражение с Нихилантом и «монолог» G-Man'а. К просмотру строго обязательно.

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Стоит отметить, что полноценный релиз версии Black Mesa 1.0 должен был состояться ещё вчера, 5 марта, однако на момент публикации данной заметки на страничке проекта в Steam всё ещё висела табличка «Ранний доступ».

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На релизе версии 1.0 работа над Black Mesa не закончится. Разработчики уже готовят огромное обновление версии 1.5, которое они между собой называют Black Mesa Definitive Edition. Вряд ли авторы имеют в виду графическое обновление проекта, хотя это бы и не помешало: на 2020-й год Black Mesa, как ни крути, уже выглядит морально устаревшей.