За время, которое самоотверженные энтузиасты готовят Black Mesa — ремейк Half-Life — уже успело вырасти новое поколение геймеров, но разработчики всё равно продолжали планомерно готовить ремейк к релизу. В конце прошлого года разработчики объявили, что до финального релиза версии 1.0 уже рукой подать, и вот, несколько часов назад огласили точную дату: 5 марта. Именно этот день ознаменует собой окончание четырнадцати лет ожидания.

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Важно напомнить, что разработчики будут поддерживать Black Mesa и после окончательного релиза; так, например, команда вовсю готовит обновление 1.5, масштаб которого столь велик, что его впору называть полноценной Definitive-версией. К пострелизной поддержке Black Mesa авторы относятся философски и понимают, что их проект, как и любое другое произведение искусства, никогда не будет идеальным.

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Авторы привезут Black Mesa на мероприятие PAX East, которое пройдёт с 27 февраля по 1 марта, так что, скорее всего, нас скоро ждёт свежий геймплей.