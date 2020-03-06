Режим «глубокого погружения» появится в Ghost Recon Breakpoint уже в этом месяце
Быть может, Ghost Recon Breakpoint и стала одной из самых больших неудач Ubisoft за последние много лет, но план поддержки игры никто не отменял; более того, компания надеется, что игре удастся восстановить своё имя. Так, несколько часов назад Ubisoft представила режим так называемого глубокого погружения, который появится в игре уже 24 марта.
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По сути, перед нами режим реалистичного прохождения. При его активации из игры исчезают уровни снаряжения, серьёзно «урезается» интерфейс и значительно понижается параметр восстановления здоровья. Подробнее о режиме рассказано в видеоролике ниже.
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Вместе с режимом глубокого погружения будет представлен и режим, в котором игроки самостоятельно настраивают различные параметры: от вышеуказанных до настройки уровня выносливости, ограничения на переноску оружия, реалистичной смены магазина (выбросив полупустой магазин, вы потеряете оставшиеся в нём патроны), количества представленного оружия и другое.
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