У «диаблоида» Wolcen Lords of Mayhem непростая судьба, но преодолев все сложности и много лет просидев в раннем доступе проект всё же увидел свет и сумел завоевать пусть и не очень большую, но всё же армию поклонников. Сегодня разработчики в пресс-релизе упомянули, что тираж их игры превысил отметку в один миллион копий.

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Попутно разработчики опубликовали небольшую инфографику, в которой указано, что с момента релиза Wolcen Lords of Mayhem игроки создали миллион персонажей и провели в игре в общей сложности более 17,4 млн часов, за которые уничтожили без малого 13 миллионов монстров и собрали 115,3 млрд единиц золота.

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