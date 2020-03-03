В это сложно (легко) поверить, но глобальная стратегия Europa Universalis IV в скором будущем пополнится ещё одним дополнением-расширением, которое разработчики окрестили Emperor. Небольшой видеоролик-тизер, а также первые подробности — прилагаются.

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Дополнение Emperor направлено на развитие игрового процесса европейских католических государств, у правителей которых появятся новые возможности для построения великого государства с глобальными амбициями. В игре появятся более двух десятков уникальных ветвей заданий для различных европейских наций, будет внедрена система гегемонии, появятся новые религиозные механики, возможность жёстко подавлять восстания и многое другое.

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Когда точно Europa Universalis IV Emperor выйдет в свет, пока неизвестно.