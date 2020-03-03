У градостроительного симулятора Builders of Egypt появилась демоверсия в Steam
Builders of Egypt находится в стадии активной разработки и пока не имеет чётко обозначенных сроков релиза, но его создатели решили предоставить возможность всем заинтересованным гражданам ознакомиться с небольшой ранней демонстрационной версией.
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«Демка» называется Builders of Egypt Prologue, и её продолжительность в среднем составит около часа — в зависимости от опыта конкретного игрока в проектах подобного жанра. Важно: час — это именно прохождение демонстрационной миссии; после её завершения игра предложит продолжить прохождение в бесконечном режиме.
рекламаПролог будет развиваться параллельно с основной игрой, так что в будущем можно рассчитывать на увеличение представленного в нём контента.
Напомним, что в Builders of Egypt нам предстоит построить собственный вариант древнеегипетского государства и оберегать его от посягательств завистников. В периоды мира и процветания излишки ресурсов можно будет спустить на возведение величественных монументов, которые просуществуют многие тысячелетия.
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