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Авторы сетевого шутера Warface рассказали о своих планах на текущий год

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К сетевому шутеру Warface можно относиться по-разному. Но проект продолжает развиваться, а его авторы анонсировали план мероприятий на нынешний год. Случилось это в рамках тематического мероприятия Warface Open Cup. Забегая вперёд, отметим, что нового контента будет много.

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Итак, в Warface появится первая миссия для гордых одиночек. Также добавятся новые карты для PvP-режима, среди которых будут и новые, и переделанные старые.

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Сюжетный режим пополнится двумя спецоперациями, которые, по заверениям разработчиков, призваны повлиять на общее развитие проекта и его восприятие окружающими. Сильное заявление — это ещё слабо сказано. Будут ещё новые скины оружия и модулей, новые боевые пропуск (запланировано четыре штуки) и другие «плюшки» и бонусы.

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Авторы Warface также хотят сильно подтянуть своё детище в техническом плане. В ближайшем времени игре полностью переработают интерфейс, обновят систему PvE-миссий и улучшат клановую систему. Будет улучшен процесс создания персонажа, появится возможность выбора персонажа женского пола.

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