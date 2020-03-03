Вчера The Division 2 пополнилась сюжетным аддоном «Воители Нью-Йорка», а вместе с соответствующим патчем в меню игровых настроек на PC появилась опция кроссплатформенной игры с версией для Stadia. Поэтому вполне вероятно, что игра пополнит библиотеку Stadia уже в ближайшее время.

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Кроме того, пользователи обнаружили в игре предупреждение, намекающее на кроссплатформенный прогресс между разными платформами. Скорее всего, в данном случае речь опять же идёт про PC и Stadia, но, возможно, Ubisoft пойдёт дальше и «объединит» ещё и консоли.

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Впрочем, вряд ли кроссплей между PC и Stadia будет востребован: платформа от Google уже успела получить массу отрицательных отзывов, да и необходимость повторно покупать для неё игры популярности явно не прибавляет.