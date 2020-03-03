В PC-версии The Division 2 обнаружили настройку кроссплея с версией для Google Stadia
Вчера The Division 2 пополнилась сюжетным аддоном «Воители Нью-Йорка», а вместе с соответствующим патчем в меню игровых настроек на PC появилась опция кроссплатформенной игры с версией для Stadia. Поэтому вполне вероятно, что игра пополнит библиотеку Stadia уже в ближайшее время.
реклама
Кроме того, пользователи обнаружили в игре предупреждение, намекающее на кроссплатформенный прогресс между разными платформами. Скорее всего, в данном случае речь опять же идёт про PC и Stadia, но, возможно, Ubisoft пойдёт дальше и «объединит» ещё и консоли.
реклама
Впрочем, вряд ли кроссплей между PC и Stadia будет востребован: платформа от Google уже успела получить массу отрицательных отзывов, да и необходимость повторно покупать для неё игры популярности явно не прибавляет.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила