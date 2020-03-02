Точно в срок Ubisoft запустила дополнение «Воители Нью-Йорка» для PC-версии The Division 2. На консолях дополнение появится сегодня чуть позже (либо уже появилось, смотря когда вы читаете эту заметку), а пока стоит вспомнить, что же ждёт поклонников The Division 2, собирающихся вернуться в Нью-Йорк.

реклама

А ждёт новая сюжетная линия: власть в Нижнем Манхэттене захватил наш бывший товарищ Аарон Кинер с единомышленниками, и нам предстоит положить этому беспорядку конец. Естественно, Кинер и компания без боя власть не отдадут, так что придётся хорошенько развиться, благо, максимальный уровень персонажа с релизом «Воителей Нью-Йорка» возрос до сорокового, а стартовый можно сразу поднять до тридцатого.

реклама

Также дополнение порадует новыми умениями, видами оружия и снаряжения, переработанной системой развития, а также улучшенной финальной стадией (так называемый эндгейм).