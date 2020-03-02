Первый геймплей Grounded — странного «выживастика» от Obsidian Entertainment
Разработчики из Obsidian Entertainment привезли на выставку PAX East играбельную версию «выживастика» Grounded. Напомним, анонс проекта был встречен поклонниками студии более чем прохладно. Причина понятна — проект слишком предсказуемого жанра, создаваемый со слишком предсказуемым умыслом. Радует только тот факт, что над игрой-экспериментом трудится только небольшая группа разработчиков внутри студии.
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Так вот, теперь настала пора оценить геймплей Grounded. У нас тут имеется видеоролик, в котором мы можем увидеть, как группа школьников уменьшается в размерах и отправляется проходить уроки выживания на заднем дворе дома.
рекламаСтарт игры не привносит в жанр ничего принципиально нового, что сильно разочаровывает. Нам придётся заниматься сбором ресурсов, строительством базы и тому подобными вещами. За кропотливым созидательным процессом обязательно последуют боевые эпизоды. Это когда противостоять муравьям и прочим букашкам придётся со всей серьёзностью.
рекламаАвторы Grounded пообещали, что нас ждёт увлекательнейшая история. Скоро нам предстоит в этом убедиться, ведь выход проекта намечен уже на эту весну. Он выйдет на PC и Xbox One.
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