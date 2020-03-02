Сегодня утром внимательные посетители Microsoft Store обнаружили, что на его просторах ненадолго появилась страничка PC-версии Halo Combat Evolved Anniversary. Не прошло и дня, как теперь на официальном YouTube-канале игр серии Halo появился новый видеоролик, в котором нам демонстрируют открывающуюся криокапсулу с главным героем серии, Мастером Чифом. Видеоролик символичен: по всей видимости, таким образом нам намекают на начало истории.

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Бета-тестирование PC-версии Halo Combat Evolved Anniversary проходило ещё две недели назад, так что вполне логично предположить, что уже совсем скоро нас ждут новости.

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Стоит напомнить, что игры сборника Halo The Master Chief Collection будут выходить постепенно: в декабре уже вышел приквел Halo Reach, и вот, настала очередь Halo Combat Evolved. С которой, собственно, всё и началось.