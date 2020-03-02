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Официальная премьера Valorant — тактического шутера от авторов League of Legends

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Как и следовало ожидать в подобных случаях, утечка по Valorant (Project A), амбициозному сетевому боевику от Riot Games, оказалась правдивой, и сегодня компания официально огласила название проекта и поделилась важными подробностями.

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Итак, шутер носит название Valorant (VALORANT), а его основной особенностью станет умение обращаться с оружием и выбирать «стволы» согласно поставленной задаче. У каждого оружия свой стиль игры и, если так можно выразиться, «характер», поэтому простор для обучения весьма широк. Кроме того, Riot Games делает ставку на тактику и высокое «механическое» мастерство: дело в том, что в Valorant очень низкий параметр TTK (time to kill), и оппоненты будут погибать от одного—нескольких выстрелов в зависимости от поражённой части тела.

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Не обошлось без элементов геройского шутера. Да, в Valorant будут герои с уникальными способностями, хотя, судя по описанию, применение этих способностей, в отличие от других геройских шутеров, не доведено до абсурда: главной в Valorant по-прежнему остаётся стрельба, да и любое оружие доступно каждому герою. В остальном нас ждёт привычный геймплей «5 на 5», а основным режимом игры станет закладка бомбы/предотвращение закладки в зависимости от команды.

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Также Riot уделяет большое внимание оптимизации Valorant и качеству игрового процесса. В частности, тикрейт серверов составляет 128 «тиков», а серверы игры будут по возможности доступны по всему миру — с целью уменьшения задержек до 35 миллисекунд и ниже. Заявлено применение собственного сетевого кода, призванного максимально точно определять действия игроков, и продвинутого античита.

Наконец, Riot позаботилась о максимальной доступности Valorant: во-первых, игра будет условно-бесплатной, а во-вторых, сможет работать даже на компьютерах десятилетней давности. Релиз запланирован на лето текущего года.

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Та да, пока печалька, вроде и тактика норм, но стрельба, физика и всё такое. картонными кажутся, чтото вроде поинтбленка, ну надеюсь подтянут к релизу, это всётаки преальфа какаято.
Официальная премьера Valorant — тактического шутера от авторов League of Legends
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хз как играться будет, но выглядит отвратно и в целом игровой процесс не интересно смотреть
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