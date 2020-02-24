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Слух: бета-тестирование шутера Project A от Riot Games стартует в начале марта

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Похоже, перспектива сыграть в амбициозный соревновательный шутер Project A от создателей League of Legends не такая отдалённая, как могло показаться во время анонса в октябре прошлого года. Сегодня на просторах Сети появилась информация о том, что новинка именуется Valorant, о чём разработчики якобы официально расскажут уже второго марта, а два дня спустя — 4 марта — запустят бета-тестирование.

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Если верить утечке, то Riot Games разослала наборы материалов по Project A (пока будем называть данный шутер по рабочему названию) для прессы ещё на прошлой неделе: отсюда и вся информация.

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Стоит напомнить, что Project A — это своеобразная смесь Overwatch, Counter-Strike и Rainbow Six Siege: во главу угла поставлены классические стрелковые навыки, однако у разных героев будут разные специальные способности, которые вместе с оружием нужно будет приобретать в начале каждого раунда.

В Сеть также утекли скриншоты, на которых можно обнаружить как минимум восемь героев, а также уникальные способности одного из них — Sage — умеющего воскрешать союзников, а также использовать защитные, замедлящие или целительные сферы.

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