Битвы с боссами и гора Тенно — в новом трейлере Nioh 2
Sony решила напомнить о своём ролевом экшене Nioh 2, выпустив новый трейлер с комментариями продюсера игры Фумихико Ясуда.
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В представленном видео нам показали одну из локаций игры, гору Тенно. А ещё нам показали очень много боёв. Собственно, об этом вся Nioh 2. Были продемонстрированы как разборки с обычными врагами, так и с боссами.
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Разработчики выпустили сейчас демоверсию, которая будет доступна ещё в первой половине дня, но потом останется ждать только релиза. Его переносов не случится — Nioh 2 ушла в печать. Её выход запланирован на 13 марта. Среди целевых платформ имеется только PlayStation 4.
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