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Другое

Counter-Strike: Global Offensive установила новый рекорд по «онлайну» в Steam

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Если кто-то до сегодняшнего дня всерьёз считал, что у сетевого шутера Counter-Strike: Global Offensive всё не очень хорошо с популярностью или с «онлайном». Игра сейчас обновила свой рекорд по количеству одновременно играющих игроков в Steam. Ещё в начале февраля пиковое значение составляло 876 тысяч игроков.

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Теперь же, по данным Steam Charts, предельный «онлайн» вырос до 917 тысяч игроков. А по данным SteamDB этот показатель ещё выше — 933,4 тысяч игроков.

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Одной из причин увеличения популярности игры можно считать, представьте себе, коронавирус. В Польше сегодня заканчивается турнир IEM Katowice 2020. Трансляцию с мероприятия можно посмотреть только в прямом эфире. Демонстрацию на стадионе отменили по указанным выше причинам. Фанатам CS: GO приходится отслеживать этапы турнира прямо из клиента игры.

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