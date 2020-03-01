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Lies Beneath — новый хоррор для VR-гарнитур Oculus

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Oculus в данный момент занята созданием Lies Beneath, эсклюзивного VR-проекта, который представляет собой хоррор в комикс-стиле. Действие игры происходит на Аляске. По такому случаю у нас и трейлер имеется.

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Итак, поговорим о действующих лицах. Главная героиня здесь — студентка по имени Мэй. Как и в случае с другими хоррорами, всё начинается с прибытия в родной город. Мэй вернулась домой, но обнаружила, что все жители здесь превратились в ужасных существ. А ещё всё вокруг наполнилось страхом и ужасом. В общем, ничего хорошего. Поэтому героине нужно попытаться не сойти с ума и разыскать собственного отца.

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Авторы Lies Beneath обещают удивить игроков продвинутой боевой системой, которая одинаково поощряет использование оружия для ближнего и дальнего боя. Параллельно игрокам придётся заниматься поиском ответов на разные загадки. Ну, и разгадать причину происходящего вокруг тоже нужно.

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Выход Lies Beneath случится уже 31 марта, проект запланирован для Oculus Quest. А уже 14 апреля он также выйдет и на Oculus Rift S.

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smaximaa
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То ли дело голубец))
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smaximaa
13:39
Джиииип)))
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13:38
Шланг, нищеброд, ты пруфов так и не предоставил, что железо твое лол
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smaximaa
13:37
Написал бомжара шланг
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13:37
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dioldi
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smaximaa
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Вова Кузнецов
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