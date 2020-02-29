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Движок DOOM Eternal способен выдавать до тысячи кадров в секунду

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Издание IGN продолжает пользоваться своим привилегированным положением и делится новой информацией касательно DOOM Eternal. В недавнем видео журналисты издания побеседовали с разработчиками игры на технические темы, в частности, о задействованной в DOOM Eternal новой, седьмой версии движка id Tech.

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Во-первых, id Tech 7 способен воспроизводить гораздо большее количество частиц и обеспечивает пока что лучший в семействе уровень детализации графики. Во-вторых, id Tech 7 проектировался с большим «запасом прочности»: он отличается гибкостью, благодаря чему игроки будут наблюдать заметный рост производительности при обновлении своих систем.

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И в-третьих, частота кадров: при желании, наличии денег и вообще способных на это «железок» id Tech 7 способен обеспечить до 1000 кадров в секунду, тогда как предыдущая версия движка ограничивалась 250 кадрами. В своём внутреннем тестировании студия id Software собрала компьютер, который «выжал» из игры 400 кадров в секунду. Конфигурация и графические настройки, при которых этого удалось добиться, не уточнялись.

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А сколько кадров в секунду будет выдавать DOOM Eternal не в теории, а на практике, узнаем уже 20 марта.

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Теги

bethesda softworks id software doom eternal
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