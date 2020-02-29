После того, как об отказе приезжать на Game Developers Conference 2020 из-за страха перед коронавирусом COVID-19 стали заявлять всё больше и больше участников конференции, её организаторам, взглянувшим на то, что выступать, по сути, больше и некому, не осталось ничего другого, кроме как перенести проведение GDC 2020 на более поздний срок. Полтора часа назад в официальной новостной ленте конференции появилось сообщение о её переносе на лето. Возможно, к тому времени ситуация с коронавирусом стабилизируется.

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Стоит отметить, что финансовый удар коронавируса на себе также ощутила проходящая сейчас в Бостоне выставка PAX East, от участия в которой отказались многие видные деятели игровой индустрии, из-за чего достойных внимания новостей из её стен практически не поступает.

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Что касается одного из главных игровых событий года — E3 2020 — то его организаторы внимательно следят за ситуацией, но пока никаких переносов не планируют.