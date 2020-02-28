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Авторы PUBG работают над решением проблем с производительностью игры

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Последние пару месяцев королевская битва PlayerUnknown’s Battlegrounds особенно сильно страдает от проблем с производительностью, что уже вылилось в постоянный отток её активной пользовательской базы. И вот, разработчики игры из PUBG Corp. осознали, что дальше так продолжаться не может и опубликовали соответствующее текстовое обращение.

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В этом обращении разработчики сообщили, что им известно о проблемах с производительностью, включая падение частоты кадров, подтормаживания и вылеты игры на рабочий стол, и что сейчас команда проводит различные тесты и анализы. Основная проблема заключается в том, что некоторые недоработки, о которых рапортуют игроки, проявляются только на определённом оборудовании и в уникальных ситуациях, из-за чего разработчикам сложно их воспроизвести. Поэтому авторы просят подробно описывать проблемы и конфигурации своих компьютеров при обращении в службу поддержки — так положительный результат будет достигнут быстрее.

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Также разработчики сообщают о рекордном с ноября прошлого года росте интенсивности DDoS-атак на серверы PUBG, что, естественно, пагубным образом влияет на стабильность игры. Сейчас компания сотрудничает с поставщиками серверной инфраструктуры и работает над собственной системой защиты серверов PUBG. Данная система, согласно внутренним тестированиям, позволила почти на 85 % снизить воздействие DDoS-атак.

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