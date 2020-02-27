Сегодня поистине уникальный день: сразу в двух сервисах цифровой дистрибуции игр, позиционирующихся как конкуренты, стартовали бесплатные раздачи игр. Начнём, пожалуй, со Steam: как по праву старшего, так и из-за субъективно более ценного подарка. С сегодняшнего дня и до вечера второго марта в Steam можно бесплатно добавить на свой аккаунт фэнтезийную MMORPG Black Desert от студии Pearl Abyss.

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Некоторые ресурсы рапортуют о том, что предложение распространяется только для новичков в мире Black Desert, то есть, на тех, кто ранее эту игру никогда не запускали. К сожалению, по причине того, что автор данной заметки и сам «новичок», проверить эти сведения самостоятельно возможности нет. Впрочем, для подобных случаев и существуют комментарии к заметке.

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Между тем в Epic Games Store началась раздача симулятора полётов с элементами приключения InnerSpace. Как и всегда в Epic Games Store, данная раздача продлится ровно неделю — до вечера 5 февраля. К сожалению, судя по пользовательским и профессиональным оценкам, перед нами первый неудачный выбор Epic Games на роль подарка.

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В следующий четверг подарков в Epic Games Store вновь станет два: стратегия Offworld Trading Company и платформер с элементами «рогалика» GoNNER.