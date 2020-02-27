В Сеть просочились первые скриншоты Baldur’s Gate III в высоком качестве
Сегодня поздно вечером Larian Studios официально устроит премьеру игрового процесса Baldur’s Gate III. К счастью (или к сожалению), кто-то уже «слил» в Сеть несколько скриншотов, так что начинать говорить «вау!» можно уже сейчас. Из нижеуказанных скриншотов уже можно сделать несколько ранних выводов. Так, судя по всему, в бою игра будет переходить в пошаговый режим. Про запредельный для проекта в таком жанре уровень детализации персонажей и окружения во время диалогов с различными вариантами ответа (и без «сарказма»!), в том числе уникальными расовыми, и говорить нечего.
реклама
Пока что о Baldur’s Gate III известно лишь, что её действие развернётся спустя сотню лет после событий первой Baldur’s Gate, а по своим масштабу и сути новинка является самой амбициозной игрой, которую когда-либо создавала Larian Studios.
рекламаПо слухам, Baldur’s Gate III выйдет в этом году по программе раннего доступа. Скорее всего, эта информация будет подтверждена/опровергнута уже сегодня.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила