Сегодня поздно вечером Larian Studios официально устроит премьеру игрового процесса Baldur’s Gate III. К счастью (или к сожалению), кто-то уже «слил» в Сеть несколько скриншотов, так что начинать говорить «вау!» можно уже сейчас. Из нижеуказанных скриншотов уже можно сделать несколько ранних выводов. Так, судя по всему, в бою игра будет переходить в пошаговый режим. Про запредельный для проекта в таком жанре уровень детализации персонажей и окружения во время диалогов с различными вариантами ответа (и без «сарказма»!), в том числе уникальными расовыми, и говорить нечего.

реклама

Пока что о Baldur’s Gate III известно лишь, что её действие развернётся спустя сотню лет после событий первой Baldur’s Gate, а по своим масштабу и сути новинка является самой амбициозной игрой, которую когда-либо создавала Larian Studios.

реклама

По слухам, Baldur’s Gate III выйдет в этом году по программе раннего доступа. Скорее всего, эта информация будет подтверждена/опровергнута уже сегодня.