Хардкорный тактический боевик Insurgency Sandstorm пребывает на PC (Steam) с конца 2018 года, а разработчики обещали, что в обозримой перспективе игра заглянет и на консоли. К сожалению, по факту перспектива оказалась гораздо менее обозримой, чем изначально планировалось, и задержка между релизом PC-версии и вариантами для консолей составит более полутора лет, что сегодня студия New World Interactive (не путать с New World Computing) подтвердила, огласив дату консольного релиза — 25 августа этого года.

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Вместе с анонсом даты консольного релиза разработчики также опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором можно разглядеть основные особенности Insurgency Sandstorm.

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Кстати, разработчики Insurgency Sandstorm, в отличие от некоторых, смелые и привезут игру на PAX East. Возможно, что-нибудь новенькое по игре с мероприятия проникнет и в Сеть.