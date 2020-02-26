Компания CD Projekt продолжает делать дополнительные шаги в сторону достижения магазином GOG звания самого клиентоориентированного сервиса цифровой дистрибуции игр в мире.

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В политику возврата средств GOG было внесено важное изменение: теперь единственным требованием к возврату стало время — 30 суток с момента покупки. Это означает, что в течение тридцати суток игрок может загружать и даже проходить игры, за которые собирается вернуть деньги.

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Из формулировки новой политики можно сделать вывод, что никакого ограничения на проведённое перед возвратом средств время в игре нет. Это было бы очень странно, если не сказать наивно со стороны GOG. Быть примером для подражания — это, конечно, хорошо, но так ведь могут на шею сесть и ножки свесить.