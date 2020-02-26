«Яндекс» вместе с Blizzard Entertainment приготовили приятный подарок водителям: с сегодняшнего дня, 26 февраля, в настройках «Яндекс.Навигатора» можно выбрать голоса двух персонажей Warcraft III Reforged: Иллидана и Архимага.

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Иллидана озвучил Владислав Копп, а Михаил Шульц подарил свой голос первой версии Архимага, впоследствии не вошедшей в финальную сборку Warcraft III Reforged, но полюбившейся многим фанатам игры.

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Во время поездок Иллидан и Архимаг будут комментировать дорожную обстановку в свойственных себе манерах. В частности, можно будет услышать фразы «Никто не смеет бросать построенный мной маршрут!», «Вы почти готовы! Осталось 300 метров» и «Порой маршрут судьбы нужно перестроить».

На самом деле, у «Яндекса» ещё большой простор для возможных новых голосов «Яндекс.Навигатора»: игр много, колоритных персонажей ещё больше. Разве что Гордона Фримена в качестве электронного штурмана иметь бы не хотелось.