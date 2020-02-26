«Делириум» — новое дополнение для Path of Exile
Разработчики из студии Grind Gear Games анонсировали дополнение «Делириум» для популярной онлайновой ролевой игры Path of Exile. По такому случаю, как полагается, был опубликован новый трейлер.
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Собственно, Делириум — это новая игровая зона. Попасть туда можно, предварительно коснувшись Зеркала Делириума. А там всё будет по высшему разряду. Новые противники, новые боссы, новые награды, навыки и умения. Для игроков даже уготовано особо сложное испытание, портал к которому удастся открыть только после сбора всех осколков Симулякра.
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Выход дополнения «Делириум» запланирован на 13 марта. Сначала оно выйдет на PC, после — на Xbox One и PlayStation 4. Кстати, для Path of Exile в текущем году запланировано аж 4 дополнения. По крайней мере, так говорили сами разработчики. Это только первое.
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