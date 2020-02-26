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«Делириум» — новое дополнение для Path of Exile

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Разработчики из студии Grind Gear Games анонсировали дополнение «Делириум» для популярной онлайновой ролевой игры Path of Exile. По такому случаю, как полагается, был опубликован новый трейлер.

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Собственно, Делириум — это новая игровая зона. Попасть туда можно, предварительно коснувшись Зеркала Делириума. А там всё будет по высшему разряду. Новые противники, новые боссы, новые награды, навыки и умения. Для игроков даже уготовано особо сложное испытание, портал к которому удастся открыть только после сбора всех осколков Симулякра.

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Выход дополнения «Делириум» запланирован на 13 марта. Сначала оно выйдет на PC, после — на Xbox One и PlayStation 4. Кстати, для Path of Exile в текущем году запланировано аж 4 дополнения. По крайней мере, так говорили сами разработчики. Это только первое.

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path of exile grind gear games
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