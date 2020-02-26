Игровое мероприятие PAX East продолжает терять участников из-за продолжающейся эпидемии коронавируса COVID-19. На днях от участия в PAX East отказались Sony, Square Enix и Capcom, теперь же к ним присоединились CD Projekt RED и PUBG Corp. О принятом CD Projekt RED решении пропустить PAX East в этом году сообщила Стефани Байер, руководитель отдела коммуникаций её североамериканского подразделения.

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Впрочем, из-за отказа CD Projekt RED приезжать на PAX East мы не потеряли практически ничего: если верить госпоже Байер, то компания не планировала привозить туда Cyberpunk 2077; всё её присутствие ограничилось бы выступлениями сотрудников студии.

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Хотя организаторы PAX East заверяют в полной инфекционной безопасности мероприятия, связанной как с действиями США в целом в этом направлении, так и принятыми мерами непосредственно на месте, крупных участников всё равно не привлекает перспектива подвергать своих сотрудников пусть даже и мизерному риску.

PAX East 2020 пройдёт с 27 февраля по 1 марта, и от неё следует ожидать как минимум премьеры игрового процесса Baldur’s Gate III, которая состоится уже завтра.